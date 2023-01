Calava da un viadotto cestini di cocaina ai clienti, arrestato

PADOVA - Riforniva dall'alto di un viadotto i 'clienti', calando un cestino con dosi di cocaina a coloro che, arrivati in auto, da sotto lo attiravano con un colpo di clacson. Gli agenti della Squadra Mobile di Padova lo hanno intercettato e arrestato nella zona della Tangenziale nord cittadina. Una settimana fa, la polizia aveva scoperto dentro alcune intercapedini della struttura una cinquantina di dosi di cocaina, nascoste assieme ad un bilancino, materiale da confezionamento, una mazza da baseball, un machete e una pistola a salve. Stavolta sono riusciti a bloccare e a trarre in arresto uno dei pusher, un 23enne algerino, irregolare sul territorio nazionale.

Notato un via vai nei pressi di un cancello di servizio ai piedi di uno dei piloni della tangenziale, individuato come base di spaccio, i poliziotti hanno iniziato una serie di pedinamenti e hanno notato il frequente arrivo nella zona di alcune auto, ai cui conducenti, dopo un colpo di clacson veniva calato dall'alto un contenitore di plastica legato a una corda, dal cui interno venivano prelevati degli involucri e messe delle banconote. Fermati e controllati due 'clienti', di 24 e 44 anni, della provincia, gli agenti hanno trovato loro indosso delle dosi di cocaina. Sono quindi entrati all'interno dell'intercapedine del pilone e hanno raggiunto il pusher. Per sottrarsi al controllo il giovane ha cercato di saltare da circa 4 metri di altezza, ma è stato raggiunto ed infine bloccato. Sul posto sono state trovate e sequestrate altre 10 dosi di cocaina, e la somma di 330 euro, probabile provento dello spaccio.