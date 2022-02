Cala il sipario su Pechino 2022

PECHINO - Termina con un oro austriaco l'avventura Olimpica dello sci alpino a Pechino 2022, ormai alle battute finali. L'Italia lascia la gara dello slalom gigante parallelo a squadre miste ai quarti di finale con all'attivo la vittoria della Bassino sulla statunitense Shriffin, che subisce nella finale per il bronzo contro la Norvegia la sesta sconfitta in sei gare in queste per lei sfortunatissime olimpiadi. L'argento è tedesco.