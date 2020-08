Via Cal Larga-Via Deganutti, aperto il cantiere della nuova strada

VITTORIO VENETO – Appaltati e avviati i lavori di realizzazione del collegamento stradale tra le vie Cal Larga e Deganutti, in zona industriale. La nuova strada rientra tra i progetti dell’amministrazione Miatto e segue la chiusura del passaggio a livello di via Deganutti e l’avvio dei lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Cal Larga, dove i lavori di predisposizione sono già stati ultimati nei mesi scorsi.

Il 14 agosto il Comune ha ufficialmente aggiudicato i lavori di realizzazione della strada alla Cgm di Montebelluna che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 18,226% pari ad un’offerta di 207mila euro circa più iva.

«I lavori sono già partiti e i mezzi sono sul posto – fa il punto il sindaco Antonio Miatto -. Prima è stata fatta un’indagine bellica, mentre domani, martedì, ci saranno gli archeologici che seguiranno i lavori di asporto del terreno superficiale. Il terreno è in ghiaione compatto. Si tratterà di aggiungerne fino ad arrivare alla stessa altezza di via Cal Larga. Sarà una strada industriale in grado di reggere grossi pesi».

Le tempistiche saranno celeri: «Entro il 2 settembre la strada sarà percorribile – annuncia il sindaco -, non sarà però ancora asfaltata, perché dovremo attendere del tempo affinché il terreno si compatti».