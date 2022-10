Cagnolino fa un volo di 50 metri e rimane aggrappato a una roccia per una settimana, salvato

Levriero, foto d'archivio

TRIESTE - Si chiama Pan e, a Trieste, è diventato un supereroe per essere sopravvissuto una settimana appeso a una roccia, sotto la pioggia e il vento. A raccontare la storia del piccolo levriero di un anno e mezzo è il quotidiano triestino Il Piccolo. Tutto è iniziato lo scorso 24 settembre quando Pan passeggiava con i suoi proprietari Klemen e Ines, una coppia slovena, lungo un sentiero sulle falesie di Duino, che si affaccia sul golfo di Trieste. Mentre camminavano i due padroni hanno perso di vista il cane, il quale - si è scoperto dopo - ha fatto un volo di 50 metri tra le rocce che scendono a strapiombo sul mare. Un’insenatura gli ha permesso di non finire in acqua, e lì, sulla roccia, Pan ha aspettato che lo venissero a prendere.

Dopo numerose ricerche dei Vigili del Fuoco, dei volontari, dei membri dell’associazione Acchiappalevrieri, l’animale è stato trovato e portato in salvo con un’imbraco sabato scorso, una settimana esatta dopo lo smarrimento. Pan è stato notato grazie a una termocamera che rileva il calore. Dai video pubblicati su Facebook dall’associazione Acchiappalevrieri si vede una macchietta che si muove sulle rocce che scendono a picco sul mare. Pan sta bene, è magro e debole perché per una settimana non ha mangiato, ma per fortuna non ha ferite e si riprenderà presto.