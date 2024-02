Cagnolino cade in canale a Venezia, donna si tuffa e lo salva

VENEZIA - L'anziano e malato Lupin, un cagnolino, è finito in acqua nel canale della Giudecca a Venezia ma a salvarlo non ha esitato, tuffandosi, Valentina Comin, una ristoratrice che ha assistito alla scena. Il cagnolino, sordo e cieco, non era in grado di reagire e la donna, appassionata di nuoto, si è tolta gli abiti raggiungendolo e con l'aiuto di alcuni passanti lo ha portato in salvo.

Lei stessa è risalita a riva facendosi assistere per poi rifugiarsi nel proprio ristorante per asciugarsi e scaldarsi, viste le basse temperature. Una vicenda sulla quale torna oggi l'assessore al Sociale Simone Venturini, che dice: "complimenti all'imprenditrice Valentina Comin che, ieri sera, si è accorta di un anziano cane in difficoltà subito dopo essere scivolato dalla fondamenta della Giudecca. Pochi minuti e Lupin non avrebbe avuto scampo viste le temperature rigide e il moto ondoso. Valentina è riuscita a raggiungerlo e, con poche bracciate, a riportarlo all'asciutto salvandogli la vita. Un gesto di grande generosità, complimenti", conclude.