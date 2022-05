Cagliari, squadra in ritiro e 600 tifosi a Venezia

VENEZIA - Il Cagliari sarà da domani in ritiro ad Asseminello, in vista della gara di domenica alle 21 contro il Venezia in trasferta, potenzialmente decisiva per la permanenza in Serie A: dipenderà, infatti, anche dal risultato di Salernitana-Udinese.

E' la prima "clausura" da quando il tecnico ex Primavera Alessandro Agostini è subentrato a Walter Mazzarri. Intanto è cominciata la mobilitazione dei tifosi: quasi 600 biglietti venduti nel settore ospiti del 'Penzo' su una disponibilità di circa mille tagliandi.

I sardi, terzultimi con 29 punti in classifica, per conquistare la salvezza devono vincere e sperare che la Salernitana perda o pareggi con l'Udinese. Una possibilità remotissima, che non ha però spento l'entusiasmo e la speranza dei tifosi rossoblù.