Caerano, medaglia d'argento per Enrica Piccoli agli Europei di nuoto

ROMA - L'Italia è medaglia d'argento con la squadra degli highlights nel sincro agli Europei di nuoto di Roma. In luce anche Enrica Piccoli di caerano San Marco.

Infatti il gruppo azzurro composto da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, totalizza il punteggio di 91.7000.

Sul primo gradino del podio l'Ucraina con 94.0667, mentre sul terzo va la Francia con 89.2000.

“Complimenti per questo nuovo argento alla nostra Enrica Piccoli che, insieme alle compagne di squadra, ha conquistato un brillante secondo posto con la squadra nazionale italiana. Abbiamo fatto il tifo per lei già ieri, ma oggi ci siamo entusiasmati per la prova nel nell’highlights che ci appassiona e ci inorgoglisce. A lei e alle compagne del team azzurro i miei complimenti e il grazie per le emozioni che ci stanno regalando a questi campionati europei di Roma”.

È il commento del Presidente della Regione Veneto alla notizia della nuova medaglia d’argento, la seconda in due giorni, conquistata oggi dalla ventitreenne di Caerano (TV) Enrica Piccoli. La saltatrice trevigiana, insieme alle compagne della squadra azzurra di sincro Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, è giunta seconda alle spalle della squadra dell’Ucraina nel programma highlights nel nuoto artistico ai campionati europei di nuoto in corso nella capitale.