Caduto dalla finestra, attesa per il nullaosta

CONEGLIANO - È atteso per la giornata di oggi il nulla osta per il rito funebre di Vito Mele.

Sarà celebrato a Bari, città d’origine del 63enne ex portalettere caduto sabato dal balcone di casa mentre sbatteva la tovaglia. L’uomo era morto sul colpo.



Gli inquirenti escludono l'intervento di terzi: si sarebbe trattato di una tragica fatalità. Mele era a Conegliano da una trentina d’anni, non era sposato e non aveva figli. Era dipendente delle Poste centrali.

Abitava in una palazzina Ater via Friuli: l’uomo è deceduto dopo un volo di sette metri.

