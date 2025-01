Caduta dal quarto piano a Malta: grave 18enne italiana

MALTA – Una ragazza di 18 anni di Arzachena è ricoverata in ospedale a Malta dopo essere caduta dal quarto piano di un hotel a La Valletta, nella zona di Paceville, frequentata dalla movida. La giovane, che si trovava sull’isola per una vacanza studio con il fidanzato 27enne e un amico, è precipitata nella notte tra mercoledì e giovedì. A salvarle la vita è stato un telone posizionato sotto il balcone, che ha attutito la caduta. Trasportata d’urgenza al Mater Dei Hospital, ha riportato una frattura alla schiena ed è in attesa di un intervento chirurgico. Le sue condizioni, inizialmente preoccupanti, non sarebbero però considerate in pericolo di vita.

Gli inquirenti maltesi stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente. Si valuta l’ipotesi di un gesto volontario, avvenuto dopo un presunto litigio con il fidanzato, che avrebbe già fatto ritorno in Sardegna. Non si escludono però altre piste, come un’aggressione o una dinamica accidentale. La famiglia della ragazza, già colpita da un lutto per la perdita del nonno paterno, è in contatto con le autorità italiane per seguire l’evoluzione della vicenda. Anche la questura di Sassari, tramite il commissariato di Arzachena, ha avviato verifiche con gli investigatori locali.