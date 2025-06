Cadore, gasolio nel torrente dopo una frana

BELLUNO - Un nuovo allarme ambientale si è verificato nella zona di Borca di Cadore (Belluno), dove una frana provocata dal maltempo ha trascinato a valle una cisterna interrata, causando la fuoriuscita di gasolio nel torrente Boite. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 26 giugno, quando una colata di detriti ha scalzato il serbatoio, facendolo scivolare e riversare parte del carburante nel corso d’acqua.



Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile, supportati dai tecnici dell’ARPAV, impegnati nel monitoraggio ambientale e nelle operazioni di contenimento con panne assorbenti e barriere per limitare l’espansione dell’inquinamento.



La Provincia di Belluno ha attivato i propri tecnici per seguire da vicino la situazione e supportare le verifiche sull’origine e sull’entità dello sversamento. Nel pomeriggio è stato convocato un tavolo di coordinamento con tutte le autorità coinvolte, sotto la guida del Prefetto di Belluno e del consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi, per pianificare gli interventi necessari.



L’evento si inserisce in un contesto di instabilità del territorio, aggravato dalle recenti intense precipitazioni e da precedenti eventi franosi nella zona di Cancia, dove si è registrata anche la chiusura temporanea della strada statale 51 di Alemagna per precauzione.

Le operazioni di bonifica proseguiranno nelle prossime ore con l’obiettivo di minimizzare i danni ambientali e tutelare la qualità delle acque del torrente, fondamentale per l’ecosistema locale.