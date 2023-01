Cadono mentre sciano, ricoverati in gravi condizioni

TARVISIO, UDINE - Due sciatori sono rimasti gravemente feriti in altrettanti incidenti sulle piste del Friuli Venezia Giulia accaduti entrambi attorno alle 13. Il primo episodio è avvenuto sulla pista di Prampero a Tarvisio (Udine) e ha visto un uomo cadere riportando un serio trauma facciale. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale inviato dalla Sores Fvg, è stato trasportato in volo, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il secondo incidente è accaduto a Sappada (Udine): una donna di circa 50 anni è stata soccorsa dopo essere caduta riportando una grave lesione a un braccio. E' stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Tolmezzo, in codice giallo. Nessuno dei due sciatori è in pericolo di vita. In entrambi i casi, sul posto è intervenuto il personale del Soccorso piste assieme alle forze dell'ordine.