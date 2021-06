Cadetti, Atl-Etica San Vendemiano trionfa nel campionato veneto di società

SAN VENDEMIANO - Abano Terme incorona Atl-Etica San Vendemiano e Csi Atletica Provincia di Vicenza. Il club trevigiano e quello berico hanno vinto il campionato veneto cadetti di società su pista.



Atl-Etica San Vendemiano, società che a livello assoluto vanta tra i suoi tesserati il fuoriclasse del salto in alto Gianmarco Tamberi, si è imposta in campo maschile, realizzando 284 punti, due e mezzo in più del Csi Atletica Provincia di Vicenza (281,5).



Terzo il Gs Fiamme Oro Padova (275). Seconda al fotofinish in campo maschile, il Csi Atletica Provincia di Vicenza ha comunque festeggiato il titolo femminile, totalizzando 302 punti. Tutto veronese il resto del podio, con l’argento dell’Atletica San Bonifacio-Valdalpone (296,5) e il bronzo dell’Atletica Expandia Atl. Insieme (285). Nella seconda giornata di gare, gran risultato per il padovano Mattia Beda (Corpolibero Athletics Team), figlio del tecnico Gianfranco, salito a 4.25 nell’asta con un progresso di 15 centimetri sul record personale. Oltre mezzo metro di miglioramento, invece, per Giacomo Rottin (Atl. Villorba), atterrato a 6.41 (+1.0) nel lungo. In campo femminile, conferma per Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) che, dopo aver vinto sabato i 300 ostacoli in 44”86, si è imposta sulla distanza piana in 39”61. Notevoli progressi anche per la bellunese Giorgia Zambon (Gs La Piave 2000), passata da 12”21 a 12”02 (-0.6) negli 80 ostacoli, per Chiara Dal Maso (Atl. Schio), cresciuta di 84 centimetri nel triplo (11.42, +0.8), e per Sarah Bernardinello (Csi Atl. Provincia di Vicenza), per la prima volta oltre i 12 metri nel peso (12.02). Applausi anche per la 4x100 maschile dell’Atletica Biotekna (46”10) e per quella femminile dell’Atletica San Bonifacio-Valdalpone (49”11).



RISULTATI.



CADETTI.

300: 1. Samuel Favaretto (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 38”12, 2. Emanuele Bovi (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 38”45, 3. Tommaso Marchiori (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 38”72. 2000: 1. Simone Vallortigara (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 6’17”34, 2. Giovanni Bresolini (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 6’17”98, 3. Alessio Reato (La Fenice 1923 Mestre) 6’18”36. 1200 siepi: 1. Raffaele Faronato (Coin Venezia) 3’38”44, 2. Pietro Galati (Assindustria Sport) 3’40”57, 3. Nicodemo Desidera (Atl. Riviera del Brenta) 3’41”93. 100 hs (-0.8): 1. Lorenzo Stoppato (Vis Abano) 14”89, 2. Emmanuele Camporese (Assindustria Sport) 15”06, 3. Giovanni Camerin (Us Summano) 15”08. Asta: 1. Mattia Beda (Corpolibero Athletics Team) 4.25, 2. Leonardo Bigotto (Corpolibero Athletics Team) 3.70, 3. Federico Neri (Assindustria Sport) 3.70. Lungo: 1. Giacomo Rottin (Atl. Villorba) 6.40 (+1.0), 2. Matteo Zattra (Us Summano) 6.25 (+1.0), 3. Michele Grigoli (Pol. Lib. Lupatotina) 6.18 (+0.8). Disco: 1. Mattia Massella (Pol. Lib. Lupatotina) 31.81, 2. Riccardo Donà (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 30.48, 3. Alvise Tomassini (Coin Venezia) 27.07. Martello: 1. Thomas Lazzaretto (Asi Atl. Breganze) 43.48, 2. Mattia Massella (Pol. Lib. Lupatotina) 40.93, 3. Eduard Ionut Susnia (Gs Marconi Cassola) 35.30. 4x100: 1. Atl. Biotekna (De Angeli, Bellin, Giacobbe, Vian) 46”10, 2. Gs Fiamme Oro 46”95, 3. ATL-Etica San Vendemiano 46”96.



CADETTE.



300: 1. Rebecca Agbortabi (Trevisatletica) 39”61, 2. Elena Cambiolo (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 41”16, 3. Daphne Cordioli (Expandia Atl. Insieme Verona) 42”08. 2000: 1. Denise Marinello (Atl. Jesolo Turismo) 6’59”82, 2. Maddalena Vedova (Coin Venezia) 7’17”47, 3. Greta Zenari (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 7’25”08. 1200 siepi: 1. Rachele Peloso (Atl. Marostica Vimar) 4’06”98, 2. Amelie Candeago (Athletic Club Firex Belluno) 4’07”26, 3. Sara Pistritto (Gs Fiamme Oro Padova) 4’07”41. 80 hs (-0.6): 1. Giorgia Zambon (Gs La Piave 2000) 12”02, 2. Chiara Dal Maso (Atl. Schio) 12”54, 3. Beatrice Buso (Trevisatletica) 12”56. Alto: 1. Chiara Da Pra (Atleticadore-Giocallena Asd) 1.56, 2. Angela Picariello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 1.53, 3. Elena Veronese (Atl. Ovest Vicentino) 1.53. Triplo: 1. Chiara Dal Maso (Atl. Schio) 11.42 (+0.8), 2. Diletta De Cao (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 10.59 (+1.2), 3. Giada Dal Santo (Us Summano) 10.57 (+0.6). Peso: 1. Sarah Bernardinello (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 12.02, 2. Sofia Dall’O’ (Virtus Este) 11.06, 3. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Piovesan) 11.03. Giavellotto: 1. Sofia Benedetta Piovesan (Atl. Ponzano) 31.07, 2. Irene Fabris (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 30.09, 3. Aurora Zullato (Discobolo Atl. Rovigo) 29.74. 4x100: 1. Atl. San Bonifacio-Valdalpone (Errante Parrino, Ugboma Nwike, Confente, Cambiolo) 49”11, 2. Expandia Atl. Insieme 50”06, 3. Csi Atl. Provincia di Vicenza 50”50.