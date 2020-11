Cade violentemente con la mountainbike e si ferisce al volto e alla spalla

MONFALCONE(GORIZIA) - Venerdì tra le 16.30 e le 17.30 intervento di soccorso per un giovane infortunatosi lungo una strada bianca con la mountain bike.



Il giovane, un diciassettenne di Monfalcone, è caduto impattando al suolo con il volto e con una spalla, riportando forti traumi.



Sul posto, nei pressi del sottopassaggio dell'autostrada vicino al casello Trieste Lisert, sono intervenuti cinque tecnici della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza, che sono riusciti a raggiungere con i mezzi il ragazzo , che era in compagnia di due coetanei, e a caricarlo in barella sull'ambulanza.