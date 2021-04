Cade in vano ascensore in disuso, ferita bambina di 6 anni

VENEZIA - Una bambina di 6 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata per 3 metri nel vano di un ascensore in disuso, all'interno del centro commerciale "La Piazza", a Favaro Veneto, Si trovava assieme al papà, quando si è appoggiata alla porta dell'ascensore, che si è aperta all'improvviso, facendo cadere la ragazzina nel vuoto, 3 metri più sotto.



Mentre si attendeva l'arrivo dei vigili del fuoco, il padre è sceso del cunicolo, per prestare i primi aiuti alla figli. I pompieri, anche con personale Saf (speleo, alpino, fluviale) hanno calato una scala ed hanno raggiunto la ragazzina, leggermente ferita.



La bambina è stata stabilizzata dai sanitari, e infine trasportata in ospedale per ulteriori controlli.



Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia.