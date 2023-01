Cade per una ventina di metri: scattano i soccorso

CORMONS - Un uomo del 1956 residente in provincia di Gorizia è stato soccorso dopo una caduta di una ventina di metri in una zona boschiva lungo un pendio con ramaglie in località Brazzano. Attivata la stazione di Trieste del Soccorso Alpino che si è portata sul posto immediatamente con tre tecnici che erano nei paraggi. A raggiungere il ferito sono stati i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso regionale: quest'ultimo ha sbarcato medico e infermiere assieme al tecnico di elisoccorso. Il ferito, policontuso ma non in gravi condizioni, è stato trasportato con il toboga dei Vigili del Fuoco fino all'ambulanza sulla quale è salito il.medico dell'elisoccorso che ha accompagnato il ferito a Udine. Mobilitati inizialmente anche altri tecnici tecnici Trieste e una squadra da Udine poi fermati perché nel frattempo il ferito era stato raggiunto e tratto in salvo. Intervento svolto tra le 16.30 e le.17.40 circa.