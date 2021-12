Cade in una dolina, scialpinista salvo dopo notte all'addiaccio

BELLUNO - Era finito con gli sci nel 'pozzo' di una profonda dolina carsica, ed è stato recuperato in vita, seppur infortunato, uno scialpinista 47enne, Giorgio De Bona, di cui da ieri si erano perse le tracce sul Monte Cavallo, in Alpago (Belluno). Riprese oggi le ricerche dell'elicottero del Soccorso Alpino, durante un sorvolo a bassa quota della zona gli operatori hanno notato tracce di ingresso di sci in un buco sul terreno innevato, senza però quelle di uscita. Questo in un'area in quota sul versante tra Monte Cavallo e Rifugio Semenza. Avvicinatisi, i soccorritori hanno visto l'uomo in fondo alla dolina che con le braccia chiedeva aiuto.



L'elicottero ha sbarcato due tecnici del Soccorso alpino, e successivamente altri 3, compreso un sanitario e un vigile del fuoco. Dopo una notte all'addiaccio, l'uomo che è stato recuperato e subito trasportato dall'elicottero del Suem di Piave di Cadore all'ospedale di Belluno. Ha riportato un sospetto trauma alla spalla. Gli stessi soccorritori sono stati a loro volta recuperati dall'elicottero dell'Air Service con il verricello. Alle ricerche avevano presso parte circa 60 uomini del Soccorso alpino, i Vigili del Fuoco ed una trentina di amici dello scialpinista.