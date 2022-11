Cade un sasso dalla parete, arrampicatore ferito

PORDENONE - I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti ieri pomeriggio a Dardago, nei pressi della palestra di roccia in Val de Croda per soccorrere un arrampicatore ferito. Il giovane, costretto ad un brusco movimento per evitare un sasso in caduta dalla parete soprastante, inciampava procurandosi un trauma ad una caviglia.



Congiuntamente al CNSAS si raggiungeva l'infortunato e dopo averlo stabilizzato si collaborava per permetterne il trasporto lungo il tratto di sentiero che portava al parcheggio della sottostante strada , dove stazionava l'ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale di Pordenone.

Sul posto tecnici del CNSAS e soccorso sanitario.