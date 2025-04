Cade in un lucernario mentre va a scuola: grave bimbo di 8 anni

BOLZANO - Grave incidente questa mattina, 30 aprile, a Cermes, in Alto Adige, dove un bambino di 8 anni è precipitato in un lucernario nei pressi della scuola elementare che frequenta.



Il piccolo stava andando a lezione quando è avvenuta la caduta. Immediato l’intervento dei soccorritori: sul posto sono giunti gli operatori della Croce Rossa, accompagnati da un medico d’urgenza, e i Carabinieri per i rilievi del caso.



Visto il quadro clinico, il bambino è stato inizialmente trasportato all’ospedale di Merano, per poi essere trasferito in terapia intensiva all’ospedale di Bolzano a causa della gravità delle ferite riportate nella caduta.