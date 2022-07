Volo di 100 metri con la jeep in un dirupo: ritrovato ancora in vita il giorno dopo

UDINE - È stato soccorso ieri tra le 17.30 e le 19 circa un uomo del 1949 residente in Val Dogna precipitato domenica in un dirupo con la sua jeep.

L'uomo si era recato domenica a fare dei sopralluoghi in alcuni terreni e stavoli di proprietà quando, ha raccontato ieri al suo ritrovamento, è stato abbagliato da un raggio di sole ed è precipitato per un centinaio di metri lungo il solco di un Rio.



Nella caduta, seppur traumatizzato e incastrato nell'abitacolo, è rimasto sempre cosciente ma ha perso il cellulare e non è riuscito a chiamare i soccorsi.

Ieri i suoi parenti, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo e hanno visto i segni della caduta chiamando i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Tarvisio, la Guardia di Finanza, l'elisoccorso e i tecnici della stazione di Moggio del Soccorso Alpino oltre ai Carabinieri di Pontebba.



L'uomo è stato raggiunto dal basso a piedi. I Vigili sono intervenuti per liberarlo dalle lamiere. Il ferito è stato sistemato nella barella spinale e affidato all'elisoccorso diretto a Udine.