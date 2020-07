Cade a terra in bici, ciclista vittoriese ricoverato in ospedale

VITTORIO VENETO - Ciclista vittoriese ferito in provincia di Belluno. L’episodio è accaduto nella mattinata di domenica.



Un 59enne residente a Vittorio Veneto stava pedalando in sella alla sua bicicletta in comune di Ponte nelle Alpi quando è caduto in maniera autonoma in località La Secca.



L’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato ricoverato in ospedale a Belluno con ferite di media gravità.