Cade sulle barche e poi in acqua, è grave

TRIESTE - Un uomo, di circa 55 anni, è rimasto gravemente ferito per un forte trauma cranico e sindrome annegamento, dopo essere caduto, secondo una prima ricostruzione, dalla strada, in via Carducci a Marano Lagunare, prima sulle barche ormeggiate e poi in acqua. L'uomo, che ha riportato anche altre ferite, è stato soccorso dai presenti che lo hanno tratto a riva e hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di primo livello hanno trasferito la telefonata alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria e gli infermieri della Sores hanno inviato una ambulanza da San Giorgio di Nogaro e un elicottero di soccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo in condizioni gravi all'ospedale di Cattinara (Trieste). Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. (ANSA)