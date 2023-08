Cade sulla cima del monte: soccorsa una escursionista

TARVISIO - Una donna di nazionalità slovena del 1958 è stata soccorsa dal personale tecnico medico dell'elisoccorso regionale questa mattina tra le 9.40 e le 10.40 circa in cima al Monte Mangart. La signora, che era assieme ai familiari, marito e figli, è caduta poco prima di raggiungere la cima, impattando con il volto al suolo e procurandosi un trauma facciale con escoriazioni varie.

La Sores ha allertato anche i tecnici della stazione di Cave del Predil e i soccorritori della Guardia di Finanza per eventuale supporto che non si è reso necessario. Nei pressi della cima sono stati sbarcati con una verticillata da 30 metri il tecnico di elisoccorso e il medico i quali hanno apportato le prima cure alla donna e l'hanno imbarcata usando il triangolo di evacuazione, sempre con il verricello. La donna è stata portata all'ospedale di Tolmezzo per controlli del caso.