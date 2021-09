Cade e si infortuna durante l'arrampicata

CHIUSAFORTE (UDINE) - Alle 12.30 è scattato un intervento della stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea e all'elisoccorso regionale su chiamata al Nue112 di un cittadino austriaco.

L'uomo si è procurato una frattura alla caviglia mentre arrampicava nella nuova falesia attrezzata sulle pareti del Col Lopic a quota 1600 metri di altitudine. La falesia è raggiungibile tramite il sentiero 637 da Sella Nevea e, considerata la distanza da percorrere a piedi, la Sores ha provveduto a inviare l'elisoccorso regionale in suo aiuto.

L'uomo era assieme ad una compagna di arrampicata. L'equipe medica è stata calata sul posto con una verricellata di ottanta metri e, dopo la visita del medico all'infortunato, ha provveduto ad imbarcarlo. Con una seconda rotazione l'elicottero è andato a prendere anche la donna. Entrambi sono stati portati a Sella Nevea dove i due hanno deciso di rientrare in Austria autonomamente per recarsi in ospedale a bordo della propria auto.