Cade e si ferisce nel greto del torrente vicino a casa: 96enne recuperata dai Vigili del Fuoco

FREGONA - Bloccata nel greto del torrente: 96enne salvata da Vigili del Fuoco e Suem.



L’episodio è accaduto ieri in mattinata nella zona di Borgo Sonego, in comune di Fregona.



Verso le 10 la donna è scivolata nel corso d’acqua a poca distanza dall’abitazione. In quel tratto il livello era basso, ma la donna, leggermente ferita, non riusciva più a muoversi.



Immediata la chiamata ai soccorsi da parte della figlia che, non vedendola, aveva cominciato a cercarla.



Sul posto i Vigili del Fuoco che l’hanno fatta uscire dal greto e consegnata ai sanitari del Suem: infreddolita e ferita, è stata ricoverata in ospedale a Vittorio Veneto (nella foto) per accertamenti.