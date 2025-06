Cade per sessanta metri nella scarpata: muore escursionista

BELLUNO - Poco prima delle 13 di giovedì, la Centrale del 118 ha ricevuto una chiamata da un uomo sotto shock che ha segnalato la caduta della moglie in una scarpata ripida. L’incidente è avvenuto lungo la strada forestale che collega Col di Forno di Zoldo a Villa di Dont, nei pressi del corso d’acqua Gaf de Malvarè.



Immediatamente è stata inviata una squadra del Soccorso Alpino della Val di Zoldo, supportata dai soccorritori di Longarone e dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.



Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, è stato possibile solo constatare il decesso della donna, una 72enne residente a Venezia, precipitata per circa sessanta metri in un tratto verticale privo di vegetazione.



Dopo aver informato i Carabinieri e ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata recuperata con un gancio baricentrico tramite l’elicottero dell’Air Service Center, convenzionato con il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi, e affidata al carro funebre. Le operazioni di soccorso e recupero si sono concluse nel primo pomeriggio, lasciando sgomenti amici e familiari per questa tragica perdita.