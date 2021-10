Cade in scooter e rimane a terra: ferita postina

UDINE - Cade in scooter e si ferisce: l’incidente è avvenuto a Cervignano del Friuli in provincia di Udine martedì nel tardo pomeriggio.

Ferita una 61enne postina, caduto durante il turno di lavoro in via Garibaldio.



Una postina di 61 anni è rimasta ferita, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essere caduta dal suo scooter, in via Giuseppe Garibaldi, a Cervignano del Friuli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che l'hanno trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Palmanova, per accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Palmanova e la Polizia municipale per i rilievi e viabilità e, infine, i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento. La caduta dal veicolo non ha coinvolto altri mezzi.