Cade e ruzzola per trenta metri lungo la scarpata: escursionista in ospedale

PORDENONE - Un uomo di 60 anni residente nella zona di Frisanco in provincia di Pordenone, è stato soccorso sabato pomeriggio, tra le 17 e le 18, dai tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino assieme ai Vigili del Fuoco e all'ambulanza dopo essere ruzzolato per una trentina di metri lungo una scarpata sotto il campanile in località Casasola. La sua scivolata si è conclusa contro un albero tra i rovi.



I soccorritori - una decina di tecnici - lo hanno raggiunto, liberato dai rovi, imbarellato e riportato su con l'aiuto di una corda per consegnarlo all'ambulanza diretta all’ospedale di Spilimbergo.