Cade e ruzzola per cento metri: muore escursionista

PONTEBBA - La stazione di Moggio Udinese assieme alla Guardia di Finanza e ai due elicotteri dell'elisoccorso regionale sono intervenuti, allertati da Sores, non lontano da Malga Jeluz lungo i pendii nord occidentali del Monte Agar a quota 1500 circa per soccorrere un uomo caduto per cento metri lungo un versante di vecchia frana rinverdito. A chiamare il.Nue112 è stato il fratello della vittima, che ha assistito in diretta alla caduta, a seguito della quale l'uomo ha perso la vita. Il deceduto è G.P. di 82 anni, del Canal del Ferro. I due erano insieme ad un terzo escursionista su tracce di sentiero in un'area che è riserva di caccia, loro essendo tutti cacciatori esperti, quando la persona è stata vista inciampare e ruzzolare lungamente. Mentre il fratello correva alla Malga per rendersi visibile ai soccorritori, la terza persona si è portata sul caduto cercando di rianimarlo con l'aiuto degli infermieri della Sores che lo guidavano al telefono.

All'arrivo dell'elisoccorso è stata sbarcata con il verricello l'equipe tecnico sanitaria al completo sul pendio impervio ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto a seguito dei traumi riportati nella caduta. L'elicottero ha imbarcato quindi due soccorritori del Soccorso Alpino e un finanziere soccorritore e li ha verricellati sul posto per il recupero della salma, recuperando l'equipe tecnico sanitaria a bordo. Al via libera del prefetto la salma è stata recuperata dal secondo elicottero dell'elisoccorso, dopo che i soccorritori l'hanno avvolta nel telo protettivo e inserita nella rete di recupero.