Cade ramo in centro città, passante colpito alla testa

VERONA - Dramma sfiorato stamani, poco dopo le ore 9.00 nei giardini di piazza Bra, nel centro storico di Verona, dove un grosso ramo di uno degli alberi è improvvisamente caduto al suolo sopra una panchina, ferendo lievemente un uomo di 30 anni, trasportato al Polo Confortini di Borgo Trento con un sospetto trauma cranico.

Cadendo, il ramo ha danneggiato anche un lampione della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, presenti sul posto per la cerimonia di commemorazione di Nassirya, e i Vigili del Fuoco che hanno deciso perdi abbattere il grosso albero. Sono in corso gli accertamenti da parte dell'azienda municipalizzata Amia, che si occupa della cura del verde pubblico. L'area è preclusa al pubblico, oggi particolarmente numeroso per la concomitanza di Fieracavalli.