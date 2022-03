Cade in parete, ferita una donna

TRIESTE - Una triestina del 1996 è stata soccorsa in Val Rosandra dalle squadre del Soccorso Alpino della stazione di Trieste. La donna stava arrampicando da prima di cordata sulle falesie della valle quando è caduta ed ha impattato con un arto al suolo, sebbene trattenuta dalla corda, procurandosi un forte trauma.

I soccorritori della stazione di Trieste si trovavano già sul posto a fare assistenza ad una gara podistica ed han notato che la donna era in difficoltà. Dal punto in cui si trovavano i due arrampicatori non sarebbero riusciti a scendere alla loro auto in autonomia.

I soccorritori, sei tecnici tra cui due infermieri, si sono portati lungo il.sentiero alla base della parete e da qui hanno bloccato l'arto della donna con una ferula e l'hanno.imbarellata, calandola poi con le corde per cento metri fino alla strada che conduce a Bottazzo. Da qui i due hanno scelto di recarsi autonomamente al Pronto soccorso.