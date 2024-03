Cade nella trappola e sposta i risparmi nel conto dei truffatori: “Sono rimasta sconvolta”

A riportare il tutto è il New York Post. Una vedova di 76 anni, residente in Arizona (Stati Uniti), è stata vittima di phishing lo scorso 5 febbraio.

Spacciandosi per dipendenti della Microsoft, i truffatori l’hanno convinta a spostare i suoi risparmi sul loro conto. “Gli ho creduto, erano molto educati, mi hanno trattato con gentilezza […], quando l'ho scoperto sono rimasta sconvolta. Mi sono sentita davvero stupida”.

“Quello che mi disgusta – ha spiegato la figlia al New York Post – è che lei diceva ai truffatori: ‘Perché qualcuno dovrebbe derubarmi, sono solo una piccola signora anziana tutta sola e povera’, e loro lo sapevano e l'hanno raggirata”.

Per fortuna la storia ha avuto un lieto fine. Dopo la denuncia alla polizia locale, e l'impossibilità di riavere i soldi in quanto trasferiti in Bitcoin, la figlia ha deciso di aprire una raccolta fondi rimanendo stupita dalla solidarietà ricevuta: “è incredibile la rapidità con cui le persone hanno aiutato. Se non fosse stato così, mia madre sarebbe stata persa e io avrei dovuto prendermi cura di lei”.