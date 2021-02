Cade nella macchina agricola e muore tra le lamiere

GRADO (GORIZIA) - Cade in una macchina agricola e muore tra le lame.



L’orrenda disgrazia è accaduta nel tardo pomeriggio di domenica in un’azienda agricola di Fossalon di Grado.



Sul posto, verso le 18, sono accorsi i Vigili del Fuoco con i sanitari del 118 e le Forze dell’ordine.



Vittima dell’incidente un 59enne che stava lavorando ad una macchina miscelatrice trainata.



Per cause in corso di accertamento è caduto dentro, rimanendo ucciso.



La vittima era titolare insieme al fratello dell’azienda agricola in cui è maturata la disgrazia. Lascia la moglie e due figli.