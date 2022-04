Cade nel torrente, muore soccorritore alpino

PORDENONE - Tragedia oggi alle 16.30: un uomo, Andrea Dal Farra, è caduto in acqua nel torrente Meduna all'inizio del Lago di Redona.

Dal Farra ha perso la vita cadendo nel Torrente probabilmente perdendo aderenza su uno dei sassi presenti, cosparsi di lieve polvere di sasso.Dal Farra lavorava presso l'azienda Roncadin di Meduno, e prima di allora aveva iniziato a lavorare come muratore assieme allo zio. Era rimasto orfano di padre a quattro anni, il padre era di Belluno, lascia un fratello e la madre. Era cacciatore nella riserva di Tramonti e appassionato frequentatore delle montagne. Il capostazione della stazione di Maniago del Soccorso alpino lo conosceva bene e lo ricorda come un compagno di molte escursioni oltre che come un soccorritore ideale: "Era una persona molto precisa e meticolosa, puntuale e le sue qualità si riscontravano ogni qual volta c'era da essere operativi sul campo o nelle esercitazioni. Aveva tutte le caratteristiche che si richiedono ad un soccorritore, compresa la capacità di lavorare in squadra, con lui c'era sempre quell'affiatamento ideale, riconosciuto da tutti noi. Inoltre con la compagna Claudia formavano una coppia solidissima, essendo entrambi appartenenti allo stesso corpo, con lo stesso spirito di servizio e la stessa vocazione".

Moggio Udinese (Ud)

Questa mattina dopo le dieci una donna di 55 anni ha accusato un mancamento mentre saliva il sentiero che conduce a Moggessa da Moggio. Sul posto quattro soccorritori della stazione del Soccorso alpino di Moggio (e allertata in un primo tempo anche la Guardia di Finanza), che quando l'hanno raggiunta hanno potuto verificare che la signora si era ripresa e riusciva camminare autonomamente. La signora aveva compiuto uno sforzo eccessivo e aveva avuto un probabile calo di pressione. E' scesa camminando assieme ai soccorritori fino alla strada dove i sanitari dell'ambulanza l'hanno presa in esame.

Budoia (Pn)

Un'altra donna, del 1984, residente a Trieste è stata soccorsa nel pomeriggio, dopo le 14, nella falesia di Dardago, nel settore delle placche, dove è stata colpita alla testa da un sasso caduto dall'alto.

L'impatto è stato forte e la donna era dolorante e stordita ma fortunatamente sembra che non sia grave come si temeva all'inizio. Sul posto sono giunti quattro soccorritori del Soccorso alpino, tra i quali un nostro medico e altrettanti Vigili del fuoco, che le hanno fatto i primi controlli e atteso assieme a lei l'arrivo dell'elisoccorso regionale. La donna è stata visitata anche dal medico dell'equipe di bordo, calato sul posto assieme al nostro tecnico di elisoccorso, quindi imbragata e recuperata a bordo dell'elisoccorso con il triangolo di evacuazione (detto in gergo pannolone) e portata in ospedale per controlli. L'intervento si è concluso poco prima delle 16.