Cade nel torrente mentre faceva video con il cellulare: soccorsa

UDINE - Una donna del 1947 è stata soccorsa tra le 17 e le 19 dopo essere scivolata nel Torrente Uccea, a Resia, in provincia di Udine. La signora era assieme a dei minorenni per accompagnarli a fare il bagno nel torrente ma mentre effettuava delle riprese video con il cellulare è scivolata nel torrente. Uno dei due ragazzi è sceso fino all'abitato di Uccea a chiedere aiuto e grazie ad un residente che aveva internet attivo ha potuto contattare i soccorsi, dato che in paese non c'è rete telefonica.

La Sores ha attivato i tecnici della stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, e l'ambulanza. Nel frattempo la donna era riuscita ad ancorarsi ad un sasso ma era molto infreddolita e aveva subito due forti contusioni a spalla e ginocchio. I tecnici che l'hanno raggiunta per primi l'hanno coperta con un telo termico in attesa dell'arrivo dei rinforzi. Poco dopo è stata stabilizzata e imbarellata, trasportata a spalle per duecento metri lineari e consegnata all'ambulanza diretta in ospedale.