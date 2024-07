Cade il muro nel cantiere, due operai feriti

VENEZIA - Due operai sono rimasti feriti, uno in maniera grave, a Zelarino (Venezia) durante lavori edili che hanno causato la caduta di un muro che li ha travolti. Lo rende noto la Uil del Veneto. "La notizia dell'incidente sul lavoro che si è verificato nel pomeriggio di oggi a Zelarino desta preoccupazione, perché conferma un trend in crescita per gli infortuni nel veneziano - dice Roberto Toigo, segretario veneto della Uil -.

Proprio la settimana scorsa si è svolta in Prefettura una riunione dell'Osservatorio sulla sicurezza, ed è emerso quanto sia importante investire in formazione, in dispositivi di protezione, in controlli". "Attendiamo di conoscere la dinamica dell'incidente - conclude Toigo -, ma ribadiamo la necessità di un cambio di passo, per cui la cultura della sicurezza diventi il requisito fondamentale in ogni posto di lavoro".