Cade mentre sta sciando: muore a causa delle ferite

PIANCAVALLO, AVIANO (PORDENONE) - Cade sugli sci e muore a causa del trauma, la tragedia oggi lungo le piste del Piancavallo, in provincia di Pordenone. Sul posto è intervenuto l'elicottero sanitario di Pieve di Cadore. Purtroppo per l'uomo non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso nonostante la velocità dei soccorsi. Sempre lungo la pista Tremol 2, intorno alle 14, un 13enne è rimasto vittima di un infortunio. Il minorenne è stato trasportato all'ospedale di Pordenone in ambulanza con ferite serie.