Cade mentre fa motocross, morto adolescente

CASTIONS DI STRADA (UDINE) - Un ragazzo di 16 anni è morto ieri in un incidente mentre faceva motocross con la propria moto.



La caduta fatale è avvenuta sabato attorno alle 17.30 nella zona attigua al cimitero di Castions di Strada (Udine).



Sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario Fvg e un mezzo di soccorso avanzato. Il medico ha provato a lungo a rianimare il giovane, ma senza esito. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per stabilire la dinamica esatta della tragedia ed eventuali responsabilità di altre persone che si trovavano in zona nel momento in cui si è avvenuto l'incidente.