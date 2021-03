Cade durante l'escursione e si infortuna alla spalla

VITTORIO VENETO - Infortunio durante l’escursione in collina nel primo pomeriggio di oggi, martedì, sopra Serravalle a Vittorio Veneto.



L’elisoccorso del Soccorso alpino delle Prealpi è intervenuto verso le 13 sulla cresta del monte Baldo sopra Serravalle a causa dell’infortunio di un 36enne escursionista.



A metà strada del sentiero è scivolato e si è infortunato ad una spallasul sentiero che sale alla croce a circa 300 metri di altitudine.



Il compagno di escursione ha chiamato i soccorsi visto che il malcapitato non riusciva più a camminare.



Calati con un verricello di 20 metri tecnico di elisoccorso e medico, al trentenne sono state prestate le prime cure. Spostato con l'aiuto di una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane in un punto più agevole, l'infortunato è stato recuperato e accompagnato all'ospedale di Conegliano.