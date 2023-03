Cade dalle braccia dell'educatrice, bimba di 6 mesi muore all’asilo nido

BELGIO - Tragedia in un asilo di Kesse-Lo, in Belgio, dove una bambina di sei mesi è morta dopo essere caduta dalle braccia di un'educatrice che lavorava presso il nido. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove però è spirata poco dopo il ricovero. La famiglia della bambina è di origine italiana e si era trasferita in Belgio per lavoro. Sul caso si sta indagando: come riporta la stampa belga, infatti, le ferite trovate sul corpo della piccola non sarebbero compatibili solo con una caduta. Si cerca di capire se la bambina sia anche stata percossa. L'educatrice che la teneva tra le braccia al momento della tragedia è sotto indagine ed è stata sospesa dal lavoro.