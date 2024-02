Cade dall'albero, ricoverato in gravi condizioni

UDINE - Si trova in gravi condizioni un uomo caduto lunedì pomeriggio da un albero mentre era intento a potare alcune piante. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nelle pertinenze di un’abitazione di Lestizza, in provincia di Udine.



Dopo l’allarme, il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con traumi giudicati seri. OT