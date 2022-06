Cade dalla scala mentre lavora, grave operaio

PORDENONE - Un operaio di 45 anni, di nazionalità romena, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro accaduto questa mattina a Polcenigo (Pordenone) all'esterno di un'attività ricettiva.

Secondo una ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta che installa tende e coperture da sole, è caduto da un'altezza di circa due metri, mentre si trovava su una scala.



Nell'urto ha perso i sensi e ha riportato politraumi al capo e al torace. Stabilizzato sul posto, è stato elitrasportato in ospedale a Udine - con il velivolo proveniente da Belluno, visto che quello Fvg era impegnato in un altro soccorso - in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini dei Carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria.