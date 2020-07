Cade dalla motocicletta e muore: Federico aveva solo 32 anni

NOVENTA DI PIAVE - Cade dalla motocicletta e muore a 32 anni.



La tragedia è avvenuta questa mattina a Noventa di Piave, in provincia di Venezia, poco distante dal confine con la provincia di Treviso.



Erano le 7.30 di oggi, mercoledì, quando Federico Battistutta, 32enne residente a Caorle, stava guidando la sua moto lungo la direttrice San Donà - Noventa.



All’altezza della località Grassaga, poco distante da Cessalto, per motivi in corso di accertamento ha sbandato ed è caduto pesantemente a terra.



L’allarme è scattato immediatamente ma purtroppo i sanitari del Suem giunti dall’ospedale di San Donà poco dopo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.



Hanno rilevato il sinistro gli uomini della Polizia locale.