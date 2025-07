Cade dalla macchina durante il lavoro: allarme in azienda

VICENZA - Nella prima mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, intorno alle 7:00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Leonardo Da Vinci a Sandrigo per soccorrere una persona rimasta ferita dopo una caduta su un macchinario all’interno di un’azienda specializzata in carpenteria metallica.



La squadra, proveniente dalla Centrale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, è giunta tempestivamente sul posto.

In collaborazione con il personale sanitario del SUEM 118, intervenuto con un’ambulanza e un’automedica, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il ferito, precedentemente immobilizzato con presidi sanitari.



L’infortunato è stato trasportato a terra in sicurezza e affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al trasferimento in ospedale in codice giallo.

Sul luogo dell’incidente sono stati allertati anche i Carabinieri e il personale dello Spisal per gli accertamenti del caso.