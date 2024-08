Cade dalla loggia rialzata: soccorso cacciatore

SGONIGO (TRIESTE) - Tra le 18.30 e le 20.20 di martedì 20 agosto la stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta con otto soccorritori attivata dalla Sores assieme all'ambulanza del 118, all'auto medica, ai Vigili del Fuoco in località Sales per un uomo residente nello stesso comune, del 1953, caduto da un'altezza di tre-quattro metri. L'allarme è scattato grazie al figlio che lo ha ritrovato a terra dopo averlo ripetutamente cercato al telefono. Il genitore aveva avvisato il giorno prima che sarebbe andato a fare una battuta di caccia. Da quanto hanno potuto verificare i soccorritori, il signore sarebbe caduto a causa della rottura di un piolo dell'altana su cui si trovava, impattando al suolo prono.

Il figlio lo ha cercato e trovato dando l'allarme al Nue112. L'uomo è stato stabilizzato dal personale medico e imbarellato dai soccorritori per essere trasportato prima a spalle per una decina di minuti e poi per 15 minuti a bordo di un mezzo fuoristrada per essere consegnato all'ambulanza.