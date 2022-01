Cade dalla finestra, presa “al volo” dai poliziotti

ROVIGO - Nella mattinata di mercoledì 19 gennaio, in via Miani, in pieno centro a Rovigo, la Polizia di Stato è intervenuta per le segnalazioni di un forte trambusto in un'abitazione.

Gli agenti sono arrivati appena in tempo per "prendere al volo" una giovane donna, caduta dalla finestra posta al primo piano. Un intervento lampo che ha scongiurato il peggio.



La ragazza, visitata dal personale del Suem 118, intervenuto assieme ai vigili del fuoco, sta bene. Incorso le indagini da parte della locale Questura.