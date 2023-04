Cade dalla bici, sbatte la testa sull'asfalto e muore

VICENZA - Un anziano è morto battendo la testa sull'asfalto dopo essere caduto dalla bicicletta. L'incidente accaduto a Piovene Rocchette (Vicenza). L'uomo, 79 anni, secondo le prime ricostruzioni potrebbe aver perso l'equilibrio mentre percorreva il viadotto Sant'Agata. A prestare i primi soccorsi al pensionato gli automobilisti in transito che hanno assistito alla caduta, tra loro anche un'infermiera che ha presentato i primi aiuti. I sanitari del Suem 118 arrivati sul posto hanno cercato di rianimare l'uomo apparso fin da subito in condizioni gravissime. Sul luogo dell'incidente per i rilievi la polizia locale Alto Vicentino.