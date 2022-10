Cade dalla barca e si graffia. Attraverso la ferita entra il batterio “mangia carne” e lo uccide

USA - Un uomo di 56 anni, James Hewitt, è morto a causa di un batterio noto come “mangia carne” e scientificamente chiamato Vibrio vulnificus. Il 56enne si trovava in Florida per aiutare un amico colpito dall’uragano Ian. Era su una barca quando è caduto, graffiandosi una gamba e cadendo nel canale. La ferita non sembrava grave e infatti l’uomo non ci ha dato peso. Ma attraverso la lacerazione è entrato il batterio “mangia carne”, che si trovava nel canale trasportato proprio dall’uragano.

La gamba ferita gli si è gonfiata e Hewitt ha iniziato a star male: in pochi giorni è deceduto. La notizia è stata riportata dal Washington Post e da altri giornali statunitensi. Secondo quanto ricostruito dalla stampa americana, quest’anno i caso di infezione da batterio “mangia carne” sono stati più di 60 in Florida, e ben 27 sono stati registrati dopo che l’uragano Ian ha colpito il paese.