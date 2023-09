Cade dal sentiero per settanta metri e perde la vita

CHIUSAFORTE (UDINE) - Una giornata che doveva essere all'aria aperta e di avventura si è trasformata in tragedia nel territorio comunale di Chiusaforte, Udine. Nel primissimo pomeriggio di oggi, un uomo ha perso la vita a causa di una grave caduta lungo un sentiero nella zona di Cima di Terrarossa. L'incidente è stato segnalato attraverso una chiamata al Numero Unico di Emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia da parte di una persona che ha assistito alla tragica caduta. Immediatamente, gli operatori della Sores hanno inviato sul luogo dell'incidente l'equipaggio dell'elisoccorso e attivando i volontari del Soccorso Alpino Cnsas.

Nonostante il rapido intervento delle squadre di soccorso, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita dell'uomo. Le lesioni riportate nella caduta da circa 70 metri erano troppo gravi. L'identità della vittima non è stata resa nota nel comunicato ufficiale. Le indagini sull'incidente sono ora in capo al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che cercherà di determinare le cause esatte della caduta e raccogliere ulteriori dettagli sull'incidente.