Cade dal sentiero e finisce in mare: labrador salvato

TRIESTE - Lunedì mattina alle ore 08:30, l’equipaggio di una motovedetta della Guardia Costiera di Trieste è stato impegnato in un’operazione di recupero di un cane labrador caduto dal ciglione carsico del Sentiero Rilke di Duino e finito in mare. Gli operatori, giunta la chiamata al numero 1530 per le emergenze in mare si sono recati a ridosso della costa di Sistiana per cercare l’animale e trarlo in salvo nel minor tempo possibile. I militari, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche dovute alle forti raffiche di Bora che in questi giorni stanno imperversando sul Golfo di Trieste, dopo aver conquistando la fiducia del cane, sono riusciti a recuperarlo e, una volta fatto salire a bordo, è stato portato a terra e riconsegnato al suo padrone.