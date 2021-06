Cade dal sentiero dopo un malore e muore

ROMANO D'EZZELINO - Attorno alle 11.40 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato per un uomo colto da malore Val di Campo, nelle vicinanze del percorso della Hike and Fly Experience.



S.S., 51 anni, di Bassano del Grappa (VI), che si trovava con i due figli, colto da malore, era infatti caduto sul sentiero numero 970.



In suo aiuto è subito intervenuto il personale medico che faceva assistenza alla gara, con il supporto di alcuni atleti, che hanno praticato le manovre di rianimazione sino all'arrivo dall'equipe medica e del tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso emergenza, sbarcati nel bosco con il verricello e subentrati ai presenti.



Purtroppo a nulla sono valsi i prolungati tentativi e non è rimasto che constatare la morte dell'uomo.



La salma è stata imbarellata e trasportata dai soccorritori fino alla strada. Sul posto anche il Suem di Crespano.